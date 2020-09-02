نانسي عجرم تتصدر قائمة “فوربس” الشرق الأوسط

2020/09/02 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرًا ونجاحًا في الشرق الأوسط، وذلك بحسب مجلة فوربس العالمية (Forbes).وإحتلت نانسي المرتبة الأولى بين الفنانات في الوطن العربي، حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته في مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.وجاء تصدّر نانسي عجرم للائحة فوربس […]

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