آرسنال يزف بشرى سارة لجماهيره

2020/09/02 | 19:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ينوي نادي آرسنال الإنجليزي السماح لعدد من المشجعين بحضور مباراة الفريق المقررة أمام شيفيلد يونايتد على ملعب استاد الإمارات، في الثالث من أكتوبر المقبل.

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