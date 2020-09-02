2020/09/02 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من تراجع الترتيب إلى فئة أدنى جراء الصراعات الداخلية تقرير دولي: العراق خامس عربياً ضمن الدول الفاشلة و13 عالمياً بغداد – الزمان عزا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن وضع العراق ضمن الدول الفاشلة الى عدد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية يأتي في مقدمتها الانقسامات الداخلية وعدم كفاءة القوى السياسية والامنية والفساد الاداري […]

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