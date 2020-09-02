2020/09/02 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام دائرة الحماية الإجتماعية يزور قسم ديالى وزير الصناعة يؤكد السعي لإعادة إعمار مصانع في نينوى بغداد – الزمان اكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز سعي الوزارة لإعادة اعمار بعض المصانع في محافظة نينوى وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ومحافظ نينوى نجم الجبوري في […]

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