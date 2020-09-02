2020/09/02 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريعة القتل أم قتل الشريعة؟ – عدنان نعمة سلمان كانت الشريعة الإسلامية وما تزال ، الملهم الحقيقي لبناء الذات الإنسانية السوية على وفق مبادئها السمحاء التي جعلت من الأمم والقبائل والشعوب الباحثة عن الحق والعدل والسلم والحياة الحرة الكريمة أن تفهم روحها وتعتنقها ةتدافع عنها عبر دعم كل سلطان وقائد وخليفة وزعيم يعمل على وفق روحها […]

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