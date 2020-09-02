ماكرون: فرنسا تساند جهود رئيس وزراء العراق لحماية سيادة بلاده

2020/09/02 | 19:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (إلى اليسار) وبجواره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد يوم الأربعاء.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون في مجال الطاقة والعمل معا على مشروع نووي يمكنه التغلب على النقص المزمن في الكهرباء بالعراق.وأضاف في مؤتمر صحفي ببغداد أنه تحدث مع ماكرون بخصوص مشروع مستقبلي لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ومشروعات سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستوفر وظائف وتعالج النقص في الكهرباء.وقال ماكرون إنهما بحثا أيضا التعاون العسكري في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والدعم الفرنسي لمشروع مترو في بغداد.وذكر أن أي تعاون عسكري مع العراق يجب أن يحترم سيادته مضيفا أن فرنسا تساند جهود الكاظمي لتعزيز السيادة العراقية وكذلك “توفيق أوضاع” كافة القوى المسلحة في إشارة إلى فصائل شيعية مسلحة يدعم معظمها إيران.تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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