2020/09/02 | 19:30 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 | 07:08 مساءً | عدد القراءات : 16

مصرف الرشيد يباشر برفع راتب المتقاعدين لشهر ايلول

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء، عن المباشرة برفع راتب المتقاعدين العسكرين والمدني.

واضافت في بيان ان "العمل جاري لارسال مسجات لحاملي بطاقة نخيل وكي كارد ليتسنى لهم مراجعة منافذ الصرف والفروع لاستلام مستحقاتهم".

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