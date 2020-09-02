الحلبوسي يؤكد لـ ماكرون على اهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين العراق وفرنسا

2020/09/02 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك”.

وفي مستهل اللقاء رحَّب رئيس مجلس النواب بالرئيس الفرنسي في العراق، مشيدا بجهود بلاده في دعم العراق.

وأكد رئيس مجلس النواب، على “دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية، من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، الذي ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين”، مشددا على “تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل العمل النيابي للسلطتين التشريعيتين في كلا البلدين الصديقين”.

كما أشاد “بجهود فرنسا في دعم العراق بحربه ضد داعش، واستمرار ملاحقة فلوله”، داعياً إلى “مزيد من التعاون بين العراق وأصدقائه، لضمان عودة جميع النازحين إلى ديارهم”.

من جهته، عبَّر الرئيس الفرنسي عن شكره لحسن الاستقبال قائلا “حرصتُ على زيارة العراق، وهي زيارتي الأولى له بعد عدة زيارات وزارية، وذلك لنعبر عن دعمنا للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التي يمر بها”، مبينا أن “هناك تاريخاً يربط بين بلدينا، ولقد قاتلنا الإرهاب معا وسنستمر”.

واشاد ماكرون، “بشجاعة القوات المسلحة العراقية”، معربا عن “رغبة بلاده بتعزيز الشراكة مع العراق”، فيما “اعلن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين البلدين”.

واشار الى “تبني تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية”، مشددا على “ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم”.

ولفت ماكرون، الى أن “رئيس الجمعية الفرنسية سيتواصل مع رئيس مجلس النواب العراقي لتنسيق التعاون بين البرلمانين، من أجل الانطلاق بتطبيق الاستراتيجية في عموم مناطق العراق”، مؤكدا على أن “فرنسا تدرك التحديات التي تواجه العراق، وهي إلى جانبه”.

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