2020/09/02 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الكاظمي ينقل ويسمي عدد من الشخصيات في مناصب اقتصادية المركز الخبري الوطني.

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