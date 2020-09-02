صور.. سلمي حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 وتوجه رسالة لجمهورها

2020/09/02 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تحتفل النجمة العالمية سلمى حايك، اليوم بعيد ميلادها الـ54، حيث وجهت رسالة لجمهورها بهذه المناسبة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشرت حايك صورًا جديدة لها احتفالًا بعيد ميلادها ، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الأصفر ، حاز على إعجاب متابعية، وعلقت قائلة: “أنا ممتنة للغاية وفخورة […]

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