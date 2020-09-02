مخاطباً “فئة معينة”… مصرف الرشيد يصدر “توضيحاً هاماً” بشأن رواتب ايلول الجاري

2020/09/02 | 19:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول.وذكر المصرف في بيان، أنه “تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين”.وأضاف البيان، أن “العمل جار لارسال مسجات لحاملي بطاقة نخيل وكي كارد ليتسنى لهم مراجعة منافذ الصرف والفروع لاستلام مستحقاتهم”.

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