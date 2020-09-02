بالوثيقة.. الكاظمي يجري تغييرات بمناصب اقتصادية

2020/09/02 | 19:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغييرات في مناصب حكومية بمجال الاقتصاد.





وبحسب أمر ديواني لمكتب رئيس الوزراء حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، فانه تقرر "نقل خدمات {خالد صلاح الدين مراد} مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى منصب مدير عام دائرة الدين العام في الوزارة، وتكليف الخبيرة {برين عبد السلام قاسم الخفاف} بمهام مدير عام الصندوق".

وأشار الى "نقل {رشاد خضير وحيد} مدير أقدم من الدائرة الاقتصادية في الوزارة الى المصرف العراقي التعاوني ويكل بمهام مدير عام المصرف، ونقل {ناجحة عباس علي} معاون مدير عام ديوان التأمين الى الدائرة الاقتصادية وتكلف بمهام مدير عام الدائرة".

كما تضمن الأمر الديواني "تكليف {حسين علي محيسن الزبيدي} معاون مدير عام مصرف الرافدين بمهام المدير".

عمار المسعودي

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