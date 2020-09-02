المخرج والتصور المسرحي - المصري 1 - أبو الحسن سلام

2020/09/02 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام المخرج والتصور المسرحي 1عرض مسرحية مأساة الحلاج - رؤية جمالية للمحرج حسن عبد السلام – د.



أبو الحسن سلام التصور المسرحي: التصور عملية جوهرية لا يقوم إبداع بدونها ؛ عند الشروع في إنتاج عمل أدبي أو فني ، ولا نبالغ إذا قلنا ذلك قبل البدء في تجربة علمية على المستوى النظرى أو التطبقي والعملي .



والتصور " هو صناعة المفاهيم أو المعان ......





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