كراس (كوبا تبخر اسطورة...) الخائن التحريفي الانتهازي فيدل كاسترو بدون رتوش! - عمر الماوي

2020/09/02 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_الماوي التحريفية او الانتهازية اليمينية ، هي تيار ايديولوجي برجوازي اشد خطراً من الجمود العقائدي ، ان المحرفين الانتهازيين يتشدقون بالماركسية ، ولكن ما يهاجمونه انما هو بالضبط خلاصة الماركسية ، انهــم يعارضون المادية والديالكتيك او يشوهونها ويعارضون الدكتــاتورية الديمقراطية الشعبية والدور القيــادي للحزب الشيوعي و يحاولون اضعافـه.



، ويعـارضون التحـويل الاشتراكي والبنــاء الاشتراكي ، وبعد ان انتصرت ......





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