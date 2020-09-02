2020/09/02 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل بعد إن أنحدر العرب إلى الدرك الأسفل من الفجور في المخاصمة , انشغل المواطنين السعوديين في نشر وثيقة قديمة , كانت تدعو لنصرة فلسطين بالتبرع بريال ,ولمن لا يعرف الريال هي اقل فئة من اوراق النقد وهي لا تساوي شيئا لدى الطفل السعودي فلا يقبل بها كمصروف.



وانتشرت الوثيقة بين االأشقاء العرب الذين كانوا من عرب نجد والحجاز فاصبحوا ينتسبون لعائلة حاكمة استولت على الحكم بل واعطتهم نسبها ,وذلك بتحويلهم لل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال السعودية : تبرعات مغمسة بالمنة والسقوط - هاله ابوليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال السعودية : تبرعات مغمسة بالمنة والسقوط - هاله ابوليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).