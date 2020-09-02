2020/09/02 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، تفاصيل انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في محافظة بابل على الطريق الدولي السريع، بعد عبور رتل لإحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي، مما ادى إلى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة، واصابة شخص مدني صادف وجوده أثناء الانفجار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تروي تفاصيل انفجار استهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تروي تفاصيل انفجار استهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).