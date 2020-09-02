الهند تحظر 118 تطبيقا مرتبطا بالصين

2020/09/02 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الهند تطبيقات صينية جديدة بسبب مخاوف أمنية واشتباه في ارتباط هذه التطبيقات بأنشطة تجسس تابعة للحزب الشيوعي الصيني.

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