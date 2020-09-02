الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/02 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ايلول الحالي.

وقال المصرف في بيان مقتضب اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان العمل جار لارسال رسائل الكترونية لحاملي بطاقة النخيل وكي كارد ليتسنى لهم مراجعة منافذ الصرف والفروع لاستلام مستحقاتهم.

واعلنت هيئة التقاعد الوطنية في وقت سابق من اليوم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول 2020 وعبر قنوات الصرف الرسمية، (المصارف وقنوات الدفع الإلكتروني)".

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