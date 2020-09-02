ماكرون: ندعم تعزيز استقلال العراق دون عزله عن جيرانه ومن حقه محاكمة المسلحين الفرنسيين

2020/09/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاربعاء، دعمه لتعزيز استقلال العراق دون عزله عن جيرانه، مبينا أنه من حقه محاكمة المسلحين الفرنسيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته للعراق، "نعلن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين العراق وفرنسا ووجهت دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة باريس".

وأضاف، "ندعم تعزيز استقلال العراق دون عزله عن جيرانه ونؤيد مبادرة اقليمية بهذا الخصوص، وندعم مبادرة عراقية تدعمها الرئاسات الثلاث لمواجهة التدخلات الخارجية".

وتابع، "ما زلنا نقاتل داعش في العراق ميدانيا والتنظيم موجود ويشكل خطراً مستمراً، والعراق يرغب باستثمار التكنلوجيا النووية السلمية لانتاج الطاقة الكهربائية ونحن مستعدون للتعاون".

وبين ماكرون أن " محاكمة المسلحين الفرنسيين المنتمين لداعش حق مشروع للسلطات العراقية، ومن يثبت تورطه بعمليات في العراق يجب محاكمته ومستعدون لاستعادة اطفال المسلحين الفرنسيين".

وقال "لم نتباحث في بغداد على شراء اسلحة فرنسية وفرنسا تدرك التحديات التي تواجه العراق وهي إلى جانبه".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من بيروت.

والتقى ماكرون في مستهل زيارته، رئيس الجمهورية برهم صالح في القصر الرئاسي، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي، بعدها التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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