2020/09/02 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة على رتل لشركة متعاقدة مع التحالف في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة على رتل لشركة متعاقدة مع التحالف في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).