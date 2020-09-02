2020/09/02 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موافقته على نقل وتسمية أشخاص لـ 5 مناصب في الدولة العراقية.وذكرت وثيقة موقعة من مدير المكتب رائد جوحي فقد وافق الكاظمي على نقل خدمات خالد صلاح الدين مراد – مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية إلى مدير عام دائرة التنمية في وزارة المالية وتكليف برين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي ينقل ويسمي عدد من الشخصيات في مناصب اقتصادية المركز الخبري الوطني.

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