بالفديو: المتعافون من كورونا يحصلون على “وشم مجاني” للذكرى… تعرف التفاصيل

2020/09/02 | 20:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

في خطوة ترمي إلى إبقاء ذكرى دائمة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قرر المكسيكي أومي ديبوا أن يعرض على الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مدينة مونتيري شمال المكسيك أن يدق لهم على الجلد وشما بعبارة “ناجِ من كوفيد-19”.

وأوضح أوسكار موراليس هذا الاختصاصي المكسيكي في دق الوشم لوكالة الأنباء الفرنسية: “بهذه الطريقة، في خلال بضع سنوات، سيقولون لأطفالهم وأحفادهم: انظروا، أذكر أني في 2020 أصبت بكوفيد الذي كان جائحة ومرضا فتاكا، وبقيت حيا، وها هو وشمي”.

📹 وشم مجاني للراغبين في تخليد انتصارهم على كوفيد-19 في #المكسيك #فرانس_برس pic.twitter.com/fB0hHVjFbG

— فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 2, 2020

وقرر نهاية الأسبوع الفائت إطلاق هذه الحملة المجانية لدق الوشم (تاتو) في مونتيري لتكون “بمثابة هدية لجميع الذين فقدوا شيئا ما” خلال الوباء.

ومن بين الأشخاص الذين استهوتهم الفكرة، دق أوسكار موراليس البالغ 20 عاما وشما على ذراعه ليستذكر دائما كيف نقل العدوى بفعل إهماله خلال بداية تفشي الوباء، إلى 3 من أفراد عائلته تماثلوا للشفاء بدورهم من الإصابة.

وشم مجاني للراغبين في تخليد انتصارهم على كوفيد-19 في المكسيك

قرر مكسيكي يُدعى أومي ديبوا، أن يعرض على الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مدينة مونتيري شمال المكسيك، أن يدق لهم وشماً بعبارة "ناجٍ من كوفيد-19".



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— صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 1, 2020

وقال الشاب الذي يواظب على وضع الكمامة “لم أكن أتخذ إجراءات وقائية لكن منذ ثبوت إصابتي، ألتزم حماية قصوى مع وضع كمامة باستمرار وتعقيم اليدين”.

وسجلت المكسيك رسميا أكثر من 64 ألف وفاة من أصل حوالي 600 ألف إصابة بكوفيد-19.

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