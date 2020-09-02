وزير النفط الإيراني: صناعة الكهرباء في العراق تنشط بفعل امدادات غاز إيران

2020/09/02 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، إن صناعة الكهرباء في العراق تنشط بفعل امدادات الغاز الإيراني، مؤكدا أن دول المنطقة ليس بإمكانها تأمين حاجة العراق من الغاز لإنتاج طاقته.

وفي حديثه لوكالة أنباء فارس، قال زنكنة إن المسؤولين العراقيين يعلمون جيدا انه لا يوجد في المنطقة أحد يؤمّن احتياجاتهم من الغاز على حد قوله، مضيفا أن توقيع العقود في العراق للاستفادة من الغاز أمر جيد لكن الأمر يحتاج إلى وقت خصوصا وأن العراق يرغب باستيراد المزيد من الغاز الإيراني في الوقت الحالي.

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