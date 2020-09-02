البارزاني لماكرون: نثمن دعم فرنسا المستمر لإقليم كردستان

2020/09/02 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن إطار اللقاءات السياسية التي شهدتها العاصمة بغداد، التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث عدد من الملفات.

وأكد البارزاني أن اللقاء بالرئيس الفرنسي كان مثمرا، حيث أعرب البارزاني عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن إقليم كردستان يثمن الدعم المستمر لفرنسا ولعلاقاتها القوية مع شعب الإقليم وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصلحة العامة.

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