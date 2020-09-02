غداً.. بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب

2020/09/02 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} يبدأ يوم غد الخميس 3 أيلول الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.





واستبعد مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} "عقد جلسة برلمانية بسبب جائحة كورونا"..



يتبع

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