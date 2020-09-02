الثقافة النيابية: مواقع ومرافق سياحية لم تصنف تثير الشكوك بشبهات الفساد

2020/09/02 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} دعت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، سمعة الغلاب، وزير الثقافة الى تشكيل لجان مختصة لجرد المواقع والمرافق السياحية في البلاد من أجل الوقوف على إعدادها وتصنيفها وفق القوانين النافذة والمعمول بها حاليا.





جاء ذلك خلال زيارتها، الاربعاء، لقسم السياحة في محافظة الانبار والذي يتبع لهيئة السياحة المرتبطة بوزارة الثقافة.

وقالت الغلاب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" واردات السياحة تضاهي الواردات النفطية في العديد من البلدان وعلينا استثمارها واستغلالها لتعظيم الواردات المالية لخزينة الدولة".

وكشفت عن" وجود مواقع ومرافق سياحية لم تصنف لأسباب كثيرة قد تدخل شبهات الفساد في موضوعها، وأن اللجان المعنية ستعمل على كشف الملابسات، لإعادة رونق السياحة إلى ما كانت عليه قبل عقود من الزمن".

وأثنت الغلاب على الجهود المتميزة لمدير قسم سياحة الانبار في تطوير الواقع السياحي لمحافظة الانبار بعد العمليات الإرهابية لعصابات داعش التي طالت التراث العراقي الأصيل واغلب المرافق السياحية.

وفاء الفتلاوي

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