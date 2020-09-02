إصابة مدني في هجوم جديد على امدادات التحالف ببابل

2020/09/02 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الاربعاء بوقوع هجوم جديد على رتل لامدادات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، إلا أنه أصاب عجلة مدنية وتسبب بإصابة مدني في محافظة بابل.

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