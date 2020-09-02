2020/09/02 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مكتب رئيس الوزراء، الاربعاء، إجراء تنقلات في عدد من المناصب وتكليف مدراء جدد لعدد من الدوائر الحكومية.



وحصل "ناس" على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، (2 أيلول 2020)، ذكر فيها إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على وفق الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والتشريعات النافذة تقرر ما يأتي":

نقل خدمات السيد خالد صلاح الدين مراد/مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية إلى منصب مدير عام دائرة الدين العام في الوزارة.

تكليف السيدة برين عبدالسلام قاسم الخفاف بمهام مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

نقل السيد رشاد خضير وحيد/ مدير أقدم من الدائرة الاقتصادية في الوزارة إلى المصرف الزراعي التعاوني ويكلف بمعام مدير عام المصرف.

نقل السيدة ناجحة عباس علي/ معاون مدير عام ديوان التأمين إلى الدائرة الاقتصادية وتكلف بمهام مدير الدائرة.

تكليف السيد حسين علي مجيسن الزبيدي معاون مدير عام مصرف الرافدين بمهام المدير العام.

ينفذ هذا الأمر من تأريخ صدوره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات في إدارة خمسة مناصب حكومية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات في إدارة خمسة مناصب حكومية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).