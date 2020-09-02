أمير قطر يبلغ كوشنير التزام الدوحة بمبادرة السلام العربية

2020/09/02 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الدوحة تدعم حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

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