2020/09/02 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة على رتل لاحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي في بابل.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة، انفجرت في بابل على الطريق الدولي السريع بعد عبور رتل لاحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي”.

واضافت، ان “الانفجار أدى إلى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة وإصابة شخص مدني“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة على رتل مدني متعاقد مع التحالف الدولي في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة على رتل مدني متعاقد مع التحالف الدولي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).