اخلاء مواد شديدة الخطورة من ميناء ام قصر في البصرة

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، إخلاء حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة تابعة لوزارة النفط في ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، قامت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ بإخلاء حاويات وباليت برميل عدد (9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وأضاف أنه "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية على وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط/ هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".

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