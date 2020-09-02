مستمرة منذ 4 سنوات.. نائب يفجر مفاجأة بشأن طائرات سوخوي الموجودة بالعراق

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي، اليوم الاربعاء، توقف تحليق عدد من الطائرات العراقية نوع "سوخوي" روسية في اجواء البلاد، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى صيانتها واستخدامها بتأمين غطاء اكبر للقطعات الأمنية.

وقال مهدي تقي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ردا على سؤال بشأن حقيقة تعطل عدد من طائرات "سوخوي"، أنه "بالفعل هناك عدد من طائرات سوخوي متوقفة عن العمل بسبب اعطال فنية منذ 3-4 سنوات".

وأضاف: "طالبنا القائد العام للقوات المسلحة بان يعاد صيانة تلك الطائرات واستخدامها في بعض المناطق نظرا للتحديات الامنية الموجودة على الارض"، مبينا ان "انسحاب التحالف الدولي بات ضروريا لحسم ملف تلك الطائرات من اجل تامين غطاء اكبر للقطعات العسكرية العراقية".

وشدد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، على "ضرورة ان يكون للحكومة رؤية في الانفتاح على كل دول العالم في مجال تطوير القوة الجوية والدفاع الجوي، وان يتم تسليحهما بشكل يجعلهما على قدرة عالية في مواجهة التحديات ودعم القطعات في العمليات القتالية ضد داعش الارهابي".

وصرح ​السفير الأميركي​ في ​العراق،​ ​ماثيو تولر​، في وقت سابق من الاسبوع الماضي، أن "هناك الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة ​التحالف الدولي​ و​الحكومة العراقية​، فأ​ميركا​ لا تريد إبقاء تواجد ​عسكري​ دائم في العراق وإننا في الخمس سنوات الماضية حققنا مع العراقيين الكثير من الحرب ضد داعش".

ولفت تولر الى انه "في نهاية الحرب على داعش سيكون هناك نقاش مع الفرق الفنية لتحديد الظروف في المرحلة الاخيرة من القتال، إذ أننا دائما نسمع الكثير من الشركاء العراقيين بأن الشراكة مع أميركا يجب أن تتواصل".

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