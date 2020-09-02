مجلس النواب يعلن عن بدء فصله التشريعي الجديد يوم غد الخميس

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس النواب، الأربعاء، 02 أيلول، 2020، بدأ فصله التشريعي الجديد يوم غد الخميس .

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامين العام لمجلس النواب اعلن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداءا من يوم غد الخميس ٣/٩/٢٠٢٠، على ان يباشر المجلس اعمله يوم السبت القادم".

واضاف البيان أن "الامين العام أكد على جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم و تهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا".

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