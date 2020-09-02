الاجهزه الامنية في كركوك تباشر بحجز المركبات المظلله

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/باشرت التشكيلات الامنية في محافطة كركوك بحجز المركبات المظلله تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة .وقال مصدر امني في تصريح صحفي اليوم ان جميع التشكيلات الامنية بكافة صنوفها باشرت بالممارسة الامنية داخل المدينة للقبض على العجلات المخالفة والمظلله بكل انواعها وبدون استثناء./انتهى

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