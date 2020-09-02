احصائية جديدة للاصابات بمرض كورونا في صفوف الكوادر الطبية والصحية في ديالى

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن احصائية جديدة للاصابات في صفوف كوادر خط الصد الاول في مواجهة كورونا .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مجمل الاصابات بفايروس كورونا بين كوادر الجيش الابيض ومنذ ظهور المرض في آذار الماضي ارتفعت الى / 1000 / اصابة بينها / 200 / للاطباء والصيادلة .واضاف ان حالات الشفاء في صفوف كوادر خط الصد الاول بلغت اكثر من 75% وان معظم من تماثلوا للشفاء عادوا الى عملهم في مواجهة مرض كورونا المستجد /انتهى

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