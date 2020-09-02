مجلس النواب يعلن عن بدء فصله التشريعي الجديد يوم غد الخميس

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلن الامين العام لمجلس النواب عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداء من يوم غد الخميس ٣/٩/٢٠٢٠.



على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت القادم.



واكد الامين العام في بيان للدائرة الاعلامية على جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم و تهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا./انتهى4

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