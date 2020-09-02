2020/09/02 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر: حط الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ضيفاً على لبنان للمرة الثانية خلال اقل من اسبوعين، وانتقل بعدها لزيارة العراق والتقى هناك بالمسؤولين العراقيين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا يمكن التفاؤل بزيارة ماكرون الى لبنان والعراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لا يمكن التفاؤل بزيارة ماكرون الى لبنان والعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).