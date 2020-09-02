ماكرون في العراق.. والسعودية تفتح اجواءها امام الطيران الاسرائيلي رسميا

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الاخبارية كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، حيث يناقش في ملفه الاول لهذه الليلة، اتفاق الرئيس الفرنسي م...

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