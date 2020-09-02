ماكرون يكشف خطة التعاون بين العراق وفرنسا

2020/09/02 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن الخطة الموضوعة للتعاون المشترك بين العراق وفرنسا، ومعبرا عن رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين....

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