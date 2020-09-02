‏رسميًا : دوني فان دي بيك لاعبًا لمانشستر يونايتيد قادمًا من أياكس أمستردام

2020/09/02 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي دوني فان دي بيك، نجم وسط أياكس أمستردام.وذكر المان يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن دي بيك انضم إلى الشياطين الحمر، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.ولم يفصح اليونايتد عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا […]

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