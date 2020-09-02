خفايا لأول مرة: الكشف عن “سر” تعليق الرحلات الجوية بين العراق و تركيا… “القرار بطلب من جهة ما”!

2020/09/02 | 20:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، اليوم الأربعاء، عن خفايا واسرار اتخاذ السلطات التركية قرار تعليق الطيران مع العراق، إلى أنه جاء بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.

🔴 تنويه 🔴 تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين للمسافرين الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول ،وما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين .



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— سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 2, 2020

وقال الجنابي في منشور له بموقع فيسبوك إن تعليق الطيران بين البلدين حتى الأول من تشرين الأول المقبل، ليس قراراً عراقياً، معرباً عن أمله في أن تفتح الأجواء بأقرب فرصة.

ولفت إلى أن معلوماته تشير إلى أن القرار اتخذ بناء على طلب وزارة الصحة التركية، وبالتالي فهو متعلق بمحاولات السيطرة على انتشار وباء كورونا، مبيناً أن الرعايا العراقيين يصلون إلى تركيا بدون مشاكل من دول أخرى، والكثير منهم عبر دولة قطر.

الجنابي أكد أنه بكل الأحوال فإن مطار بغداد ينفذ الإجراءات الخاصة بالسيطرة على انتشار الوباء أيضاً، عاداً هذا الأمر “جيداً”، رغم الصعوبات التي يواجهها المسافرون، فالاجراءات هي لصالحهم ولصالح المجتمع.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت مؤخراً، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الأول من تشرين الأول المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

🔴 تنويه 🔴 تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1 ،وأن عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية.



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— سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 31, 2020

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