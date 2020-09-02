مجلس النواب يعلن عن بدأ فصله التشريعي الجديد يوم غد الخميس

2020/09/02 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الامين العام لمجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداءا من يوم غد الخميس.

وقال الامين العام في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الفصل التشريعي الجديد، سينطلق ابتداءا من يوم غد الخميس، على ان يباشر المجلس اعمله يوم السبت القادم”.

واكد الامين العام، على “جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم و تهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا”.

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