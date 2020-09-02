العراق: هل تنجح مبادرة دعم السيادة؟

2020/09/02 | 20:39 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زيارة هي الأولى للرئيس الفرنسي إلى العراق وهي الزيارة الأولى لرئيس دولة منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية.



العنوان العريض لهذه الزيارة هو مبادرة السيادة العراقية. يقول الرئيس الفرنسي إنه يريد مساعدة العراق في تأكيد سيادته وتعهد بدعمه في مواجهة تحديين رئيسيين هما تنظيم الدولة الإسلامية والتدخل الأجنبي كما قال بعد لقائه الرئيس العراقي. كما برز ملف هام لباريس على طاولة البحث مع العراقيين هو ملف محاكمة الجهاديين الفرنسيين الذين قاتلوا في العراق في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وحوكموا في العراق. المزيد مع الخبير القانوني علي التميمي.

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