الكروي يكشف نسبة البطالة في ديالى ويحذر من مخاطرها

2020/09/02 | 20:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان المحافظة وصلت الى اعلى نسبة بطالة بعد 2003.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة البطالة في ديالى تجاوزت حاجز الـ40% هي مؤشر بالغ الخطورة لانها الاعلى بعد 2003″.

واضاف ان” البطالة المرتفعة هي مثار خطر حقيقي في 3 اتجاهات امنية واقتصادية ومجتمعية في ان واحد مؤكدا بان ديالى تضررت بسبب الاضطرابات الامنية المتكررة خلال السنوات 17 الماضية خاصة تاثيرها تلك الاضطرابات في القطاعات الزراعية والصاعية والتجارية لافتا الى ضرورة تبني خارطة طريق وطنية تسهم في تقليل البطالة خاصة دفع وتيرة الانتاج الزراعي والصناعي للامام وحماية المنتوجات والحد من الاستيراد العشوائي للبضائع والمواد والسعي الى فتح بوابات المصانع المعطلة من اجل توفير المزيد من فرص العمل”.

عانت ديالى من تكرار الاضطرابات الامنية في السنوات الماضية ما ساهم في تضرر قطاعات مهمة ابرزها الزراعة.



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