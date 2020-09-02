2020/09/02 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعلن بدء فصله التشريعي الجديد غداً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعلن بدء فصله التشريعي الجديد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).