بعد تجديد حبسها فى قضية”الفيرمونت”..نهى العمروسي تروي تفاصيل صادمة عن علاقة ابنتها بطليقها

2020/09/02 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / حذفت الفنانة نهى العمروسي ،منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، توضح خلاله حقيقة الفيديوهات المسربة لابنتها نازلى كريم ، المتهمة فى القضية الشهيرة ” فيرمونت” ، و علاقتها بطليقها أحد المتهمين فى القضية ذاتها.ورغم حذفها للمنشور إلا أنه تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي […]

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