البرلمان يلمح الى عقد جلساته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة

2020/09/02 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} لمح مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الى عقد جلساته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب تفشي جائحة كورونا في المجلس والبلاد.





وقال الامين العام للمجلس في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الفصل التشريعي الجديد سينطلق ابتداء من يوم غد الخميس على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت المقبل".

واكد الامين العام على "جميع الدوائر المعنية إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا".

وكان مجلس النواب أصدر في 12 من آب الماضي، بياناً توضيحاً بشأن توقف انعقاد الجلسات، والتي جاءت بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية وانها بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا لعودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كان عليه قبل انتشار الجائحة.

يشار الى ان أكثر من 50 نائباً في البرلمان مصابون بفيروس كورونا بحسب احصاءات رسمية بعضهم في حالة حرجة فيما توفيت النائبة غيداء كمبش بالوباء الأمر الذي تسبب في تعطيل الجلسات.

كما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي في 24 من الشهر الماضي إصابته بالجائحة.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 نائباً.

عمار المسعودي

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