البرلمان.. غداً بدء الفصل التشريعي والسبت اعمال المجلس

2020/09/02 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يبدأ يوم غد الخميس 3 أيلول الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.وأعلن الامين العام للمجلس في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداء من يوم غد الخميس على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت المقبل".واكد الامين العام على "جميع الدوائر المعنية إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا".عمار المسعودي

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