اتحاد السلة يجتمع في بغداد و يقرر الغاء الدوري الممتاز

2020/09/02 | 20:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹الاتحاد العراقي لكرة السلة يقرر الغاء مسابقة الدوري الممتاز دون تحديد بطل المسابقة 🔹اتحاد السلة: سيتم تنظيم بطولة تنشيطية لفرق المربع الذهبي لتحديد الاندية المشاركة بالبطولات الخارجية

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