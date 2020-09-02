بحضور رئيس مجلس النواب.. برهم صالح يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس الفرنسي ماكرون

2020/09/02 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، ان العراقيون مصرون على التوجه ببلدهم إلى شاطئ الأمان والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم، نسخة منه، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، اقام، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، مأدبة غداء على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له، بحضور رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي والوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق الزيدان ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وكبار المسؤولين من الجانبين ورؤساء الطوائف العراقية”.

وأكد رئيس الجمهورية خلال المأدبة، انها “مناسبة مهمة نجتمع كعراقيين للاحتفاء بضيفنا العزيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونؤكد له على أهمية العلاقات التي تربطنا بفرنسا ونتطلع إلى تعزيز تلك العلاقة”، مشيرا الى ان “الأساس هو ان يكون العراق بلداً تتمحور حوله المصالح المشتركة لدول المنطقة، وأن لا يكون ساحة صراع للآخرين”.

واضاف صالح، أن “العراقيين مصرون على التوجه ببلدهم إلى شاطئ الأمان والاستقرار”، لافتا الى أن “هذه الزيارة تعد رسالة اهتمام نقدرها عالياً”، متمنياً ان “تنتج عنها نتائج فعلية تكون بمثابة خير وتعزيز لمصالح الشعبين الصديقين”.

وتابع أن “رؤيتنا لمصالحنا الوطنية تنطلق من حماية سيادة بلادنا واستقرارها والنأي بها عن سياسة المحاور، والعمل المشترك مع الجميع من أجل ترسيخ السلام وتقدم الشعوب وتطورها”.

واكد صالح، “نحن سعداء بما سمعناه من الرئيس ماكرون حول استعداد فرنسا للتعاطي مع استحقاقات العراق ودعمه لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية لاسيما أن باريس كانت دوماً شريكاً اقتصادياً فاعلاً للعراق في مختلف المجالات، كذلك التعاون والتنسيق في إعادة أعمار المناطق المحررة”.





بدوره، شكر ماكرون رئيس الجمهورية، على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”، مؤكداً “التزام فرنسا بتطوير روابط الصداقة والتعاون مع العراق بشكل إيجابي وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين ويؤمّن تطلعات الشعبين في حياة مرفهة ومستقرة”.

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